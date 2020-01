Na trase Aqaba-Nuweiba, na lodi plnej arabských mužov, občas s náznakom mierneho chaosu, som jediná žena. Jediný europoidný homo sapiens.

V arabskej kultúre žena samotná s mužmi nesedí. Nikdy. Môže byť v spoločnosti svojho manžela ale to aby žena bola súčasťou mužských skupiniek, ktoré spolu sedia, hrajú karty alebo fajčia šíšu sa moc nedeje. Aj vo verejnej doprave, do ktorej kategórie spadám, by mala žena sedieť so ženami a ušetriť sa tak kultúrneho faux-pas.

Či sa teda plujúc akabským zálivom cítim nesvoja medzi asi dvomi stovkami arabských mužov? Ani na sekundu. Beduíni v púšti mi dali meno Malika. "Entí Malika", počúvala som často, naposledy snáď keď sme u saudsko-arábskej hranice stretli Aabdiho, saudsko-arábskeho pastiera s jeho stádom a za horúceho dňa pripravovali oheň na beduínsky obed. Význam svojho čerstvého arabského mena som ale naozaj začala cítiť do mrku kostí až na tejto lodi.

Od prvého momentu, čo som sa dostavila do portu a po prvotnom podvedomom očakávaní, že vzhliadnem nejakú inú ženu, ma vítali arabské úsmevy a občas i zvedavé pohľady. "Ahlan Wa Sahlan", znelo najčastejšie. Stále sa ku mne dostavil nejaký nadriadený, dlhé rady imigračného procesu som tak nikdy nemusela podstupovať a nadriadený ma stále zaradil pred všetkých čakajúcich. Keď sa otvoril gate a všetci sa postavili do dlhej rady, nadriadený sa zase objavil, v ruke mi niesol shay z vedľajšej kafeterie a ja som vstupovala na loď ako prvá. Ako Malika. Keď sme dopluli do Nuweiby a loď zakotvila, nadriadený, už z egyptskej strany po mňa prišiel a ja som zase vystupovala ako prvá, spolu s ním, aby som zase podstúpila všetky kontroly na egyptskej strane. Nikto nevedel, že som sa rozhodla na dva dni opustiť Jordánsko a vrátiť sa na chvíľu na Sinaj. Nikto. Neviem, či je to mierny adrenalín alebo pocit absolútnej slobody, hýbať sa voľne po svete a ísť tam, kam sa mi práve zachce, ale ten pocit ma nevídavo dopuje. Mlčala som pretože ak by ma niekto z nich na tejto lodi videl, ten výjav by mohol pôsobiť dosť zvláštne. Jediná nemoslimská žena na lodi s 99% koncentráciou arabských mužov. Boli by plní strachu, že nedoplujem, že sa určite niečo prihodí, veď predsa Arabovia sú moslimovia a islám je nebezpečný. Inshallah, jasne, že doplujeme! A ak by i niečo hrozilo, myslím, že pri pohostinnosti a starostlivosti jordánskych ľudí, by som bola pravdepodobne jediná, kto by prežil, pretože s ich prístupom by sa ma asi všetci snažili zachrániť. Nie je to zďaleka prvý krát, čo som si tadytú arabskú pohostinnosť zažívala. Občas za shay na ulici platím, zväčša ho ale dostanem s úsmevom a s tradičným "welcome", alebo pár taxíkov, ktoré zrovna idú mojou pešou trasou a zvezú ma len tak, zadarmo, pretože " stejne idú mojou trasou" alebo keď ma Attalah, môj šofér pozval k sebe domov na večeru s jeho ženou a piatimi nádhernými deťmi a pripravili mi najbáječnejší mensef na svete, ktorý sme pak zakončili lokálnym dezertom knafeh. Paradoxne ma v tých chvíľach napadajú výjavy z maďarských hraníc pri vrchole imigračnej krízy, obrázky spôsobov našej civilizovanej Európy. Drahá Európa, Blízky Východ by ťa nemálo naučil. Som tu pre nich najvzácnejší hosť.

Po dvoch dňoch na Sinaji a po predošlej zdĺhavej skúsenosti s presunom do Aqaby, následne Nuweiby a pak ďalších dvoch hodinách autom na cíp Sinaja, som sa rozhodla naspäť letieť. Sharm El Sheikh-Káhira-Ammán. Lokálni vravia, že letieť medzi Egyptom a Jordánskom je vcelku normálne a i praktickejšie než pluť. V oblasti Sinaja človek nepotrebuje víza a preto som sa nad myšlienkou víz viac nezamýšľala. Až do momentu, než na mňa prišla rada pri odbavení.

Rozdelení do dvoch radov, stála som v pravej rade a čakala. Všimla som si mladého pána, ktorý odbavoval ľudí z druhej, ľavej rady. Občas na mňa zvláštne pozeral ale tým, že som si na to za svoj doterajší život už u ľudí zvykla, neprikladala som tomu veľkú dôležitosť, usmiala sa a pristúpila k jeho kolegovi v druhej rade. Kolega otvoril môj pas, položil pár otázok a pak pas prezeral zase. A zase. Pre istotu ešte raz.

" Vy nemáte do Káhiry víza?"

" Nemám, ja totižto v Káhire nezostávam, mám tam len prestup do Ammánu. Musím to stihnúť za hodinu."

"To je v Káhire úplne jedno, ak človek vstúpi čo i len na sekundu na káhirsku pôdu, musí mať víza."

" Vážne?", tadyto som ozaj netušila.

" Vážne slečna, máte na to asi pol hodinu.", odpovedal a zadal tisíc indícií k tomu, ako sa vrátiť, kde zažiadať o víza, dostať pečiatku a vrátiť sa naspäť k nemu.

To sa mi už tep pomaly začal zrýchľovať. Nikdy som nevidela na letisku viacej ľudí ako ten deň v Sharme a keď mi oznámil, že na to mám pol hodiny, vedela som, že Egypťanom trvá všetko trikrát dlhšie než je na to človek zvyknutý u nás.

" Je tu niekto, kto by mi s tým procesom pomohol a asistoval?", opýtala som sa pána, vedomá si toho, že som na letisku nikdy v živote nemala žiaden problém či spech, jedine keď ma raz deportovali z Hong Kongu.

Našťastie tam niekto bol a to hneď vedľa mňa. Nechala som svoj 20 kg kufor u pána na odbavení aby to moju honbu za vízovou pečiatkou uľahčilo. Môj "asistent" bol na egyptské pomery danú situáciu veľmi chapájúci, prešli sme všetky najtajnejšie dvere sharmského letiska, všetky dlhé rady sa preskakovali s ospravedlnením a ja som za asi 40 minút obdržala pečiatku a vrátila sa na check-in. Ako som čakala, mladý pán, ktorý mi venoval záhadné pohľady predtým, než som sa rozutekala pre víza, ma zavolal k nemu.

" Jak to, že ste stále tak pokojná? ", pýta sa ma s obrovským údivom v očiach. Jeho meno je Wesam, ako som zistila pri našej krátkej debate.

" No... každý sme, akí sme."

Jeho kolega mi podal moje letenky a odišiel. Posadil ma na čísle 39A a ďalší let na tom bol podobne. Nevadí, snáď i z konca lietadla stihnem vystúpiť včas a stihnem ďalší let. Wesam sa pozrel na moje letenky a opýtal sa ma, či by som nechcela sedieť u únikového východu na trase Káhira-Ammán. "Prečo nie", vravím. V sekunde roztrhal moje vytlačené letenky a dal mi dve nové. Wesam ma posadil na číslo 22A na lete do Káhiry a na trasu do Ammánu mi pridelil sedadlo u únikového východu. 22A, pomyslím si, to mi asi nejak zásadne nepomôže. Každopádne...

" Shukran jazilan, Wesam".

" Afwan, Simona! Keep your quiet and settled spirit! "

Ako som nastúpila do lietadla, zistila som, že egyptské aerolinky začínajú u vchodu číslom 23. Wesam ma posadil do prvej triedy. Sama pre seba sa usmejem a už tomu rozumiem. Sadám si na číslo 22A. Bismillah! Po hodinovom lete vystupujem z lietadla znova raz ako Malika, prvá a v kľude stíham svoj prestup naspäť do jordánskej kráľovskej zemi. Sila pokľudného ducha. Shukran, Al Hakim!